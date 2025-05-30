İzmir'deki greve ilişkin sendika şube başkanlarından açıklama

Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan işçiler, sloganlar attı. AA'nın haberine göre; basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile görüşmelerden sonuç alınamadığı için basın açıklaması yapma ihtiyacı duyulduğunu ifade etti.

Sorunu masada çözmek için çabaladıklarını belirten Topal, "Greve çıkan 23 bin kişiyi, çarpanlarıyla ele aldığımızda 120 bin insanın geleceğini ilgilendiren bir toplu sözleşme yapıyoruz. Ne kadar susacağız? Seçim zamanı vatandaş oluyor, toplu iş sözleşmesi zamanı vatandaşa yem ediliyoruz. Biz işçileri halka yem olarak kullanmanın da bir adabı olur. 'Yüzde 65 zam istiyor' dediler. Rakamları masada revize gittik, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık, Genel-İş sayfasında paylaştık, el insaf. Devrim yaratacak bir zam istemiyoruz." dedi.

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Haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Topal, bugün Konak Pier önünde saat 10.00'da yapılacak eyleme tüm işçileri ve ailelerini davet etti.