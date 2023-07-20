İzmir'deki operasyonda bilgisayar kasasından uyuşturucu çıktı
İzmir'in Bergama ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda arama yapılan evlerden birinde uyuşturucu maddenin bilgisayarın kasasına gizlendiği ortaya çıktı
Giriş: 20.07.2023 - 20:28
İzmir'in Bergama ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda arama yapılan evlerden birinde uyuşturucu maddenin bilgisayarın kasasına gizlendiği ortaya çıktı.
1 kişinin yakalandığı, 1 kişinin de arandığı operasyonda 1 kilo 538 gram kokain, 97 gram skunk ve 21 gram esrar, 5 gram skunk ve 2 gram kokain ele geçirildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.