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        Haberler Bilgi Gündem İZMİR DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! 1 Ekim az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        İzmir depremle sallandı! 2 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika haberi... İzmir deprem ile sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Saat 14.49'da yaşanan depremin derinliği ise 11.01 kilometre olarak ölçüldü. İşte, 2 Ekim 2024 AFAD son depremler listesi ile İzmir deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:09
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        AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler şehrin sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: İZMİR'DE DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'ne 46.23 kilometre uzaklıkta İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı, saat 14.49'da gerçekleşirken depremin 11.01 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

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        İZMİR DEPREM VERİLERİ

        Büyüklük:4.0 (Mw)

        Yer:Ege Denizi - [46.23 km] Karaburun (İzmir)

        Tarih:2024-10-01

        Saat:14:49:04 TSİ

        Enlem:38.9275 N

        Boylam:26.00222 E

        Derinlik:11.01 km

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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