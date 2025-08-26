Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: 15 yaşındaki gencin trajik sonu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki gencin trajik sonu!

        İzmir'in Bayındır ilçesinde, serinlemek için Ilıca Baraj Gölü'ne giren 15 yaşındaki Şükrü Yencilek bir anda gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Yencilek'in cansız bedeni göletten çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 07:10 Güncelleme: 26.08.2025 - 07:10
        İzmir'de olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Bayındır ilçesi, Ergenli mevkiinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte serinlemek için Ilıca Baraj Gölü'ne giren Şükrü Yencilek (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

        ARKADAŞLARI YARDIM İSTEDİ

        DHA'daki habere göre arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma timleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekipler tarafından başlatılan arama çalışma ile bulunan Yencilek'in cansız bedeni, İzmir İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Yencilek'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Otopsinin ardından Bayındır Hacı İbrahim Mahallesi Camii'ne getirilen Yencilek'in cenazesi, dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arpalık Mezarlığında toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
