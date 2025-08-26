İzmir'de olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Bayındır ilçesi, Ergenli mevkiinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte serinlemek için Ilıca Baraj Gölü'ne giren Şükrü Yencilek (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

ARKADAŞLARI YARDIM İSTEDİ

DHA'daki habere göre arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma timleri sevk edildi.