15 yaşındaki gencin trajik sonu!
İzmir'in Bayındır ilçesinde, serinlemek için Ilıca Baraj Gölü'ne giren 15 yaşındaki Şükrü Yencilek bir anda gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Yencilek'in cansız bedeni göletten çıkarıldı
İzmir'de olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Bayındır ilçesi, Ergenli mevkiinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte serinlemek için Ilıca Baraj Gölü'ne giren Şükrü Yencilek (15), bir süre sonra gözden kayboldu.
ARKADAŞLARI YARDIM İSTEDİ
DHA'daki habere göre arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma timleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler tarafından başlatılan arama çalışma ile bulunan Yencilek'in cansız bedeni, İzmir İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Yencilek'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Otopsinin ardından Bayındır Hacı İbrahim Mahallesi Camii'ne getirilen Yencilek'in cenazesi, dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arpalık Mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.