İzmir haberleri: Anne ve babasını ölü buldu! Ben bu manzarayı nasıl unutacağım | Son dakika haberleri

İzmir haberleri: Anne ve babasını ölü buldu! Ben bu manzarayı nasıl unutacağım | Son dakika haberleri

Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!" İzmir'de, bipolar hastası olan ve ilaçlarını kullanmayan 52 yaşındaki İbrahim Köçer, tartıştığı 45 yaşındaki eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdi. Olayın ardından eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaşan çiftin 22 yaşındaki oğulları Y.K., "Ben bu manzaraya nasıl unutacağım" diye feryat etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.06.2024 - 07:48 Güncelleme: 08.06.2024 - 08:26 facebook

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