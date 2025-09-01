İzmir'de, Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural (61), kızını öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Laleli Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Zeynep Vural'ın (29) cesedi ile karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemede, Vural'ın boğulduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklandı, eşi S.V. (72) ile oğlu Ö.V. (27) adli kontrol ile serbest bırakıldı.

DHA'daki habere göre çift ile oğulları hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açıldı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2022 yılındaki karar duruşmasında heyet, Ayşe Vural'ı 'Altsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darp ettiğini belirten heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uyguladı. Vural'ın cezası, 18 yıl 4 aya indirildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise beraat etti. Karar istinafta da onandı.

İstinafın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi. Daire, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunduğuna karar verip Ayşe Vural yönünden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Daire, S.V. ve Ö.V. hakkındaki beraat kararını ise onadı.

"BASİT SALDIRI DIŞINDA EYLEM YOK"

Sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda sanığın öldürme kastı olmadığını söylemesine rağmen olayda öldürme kastıyla hareket ettiği kanaatine varıldığı belirtildi. Olayda Zeynep Vural'ın, Ayşe Vural'a yönelik basit saldırı dışında bir eyleminin olmadığı, meşru savunmanın heyecan, korku veya telaş ile aşılması sonucuyla ölümün meydana geldiği değerlendirmesi yapılamayacağı sonucuna varıldığı vurgulandı.

İNDİRİM SEBEBİ AÇIKLANDI

Gerekçeli kararda Zeynep Vural ile annesi Ayşe Vural arasında maktulün davranış ve eylemlerinden kaynaklanan uzun süreden beri süregelen sorunlar olduğu, olaydan 10 yıl önce maktulün çatıya çıkmak suretiyle intihar girişiminde bulunduğu, sonrasında ikna edilerek çatıdan indirildiği, olaydan bir ay kadar önce kendini jiletle yaraladığı ve ailesiyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne giderken kendini araçtan aşağı atarak yaralandığı belirtildi.

Maktulün psikolojik rahatsızlığı ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zaman zaman hırçınlaşarak aile bireylerine saldırgan tavırlar sergilediği de kararda yer aldı. Zeynep Vural'ın olay günü annesine yönelik hakarette ve darpta bulunduğuna da dikkat çekildi. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi'nin daha önce verdiği karar göre Ayşe Vural'ın kızı Zeynep Vural'dan şiddet görme tehlikesi olduğuna dikkat çekilip, tüm bu sebeplerden sanık hakkında indirim uygulandığının altı çizildi.