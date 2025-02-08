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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Masaj salonuna baskın! 7 kişi tutuklandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Masaj salonuna baskın! 7 kişi tutuklandı!

        İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, masaj salonlarında 15 kadına tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yaptıran 9 zanlı gözaltına alındı. Çetenin ele başılığını yapan C.E.'yle birlikte 7 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:57
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        Masaj salonuna baskın! 7 kişi tutuklandı!
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ederek kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldü.

        15 KADINA ZORLA FUHUŞ YAPTIRDILAR

        AA'daki habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ekipleri, Bornova'da masaj salonlarında 15 kadına tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yaptıran şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda örgütün ele başılığını yapan C.E'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

        2 KİŞİ SERBEST KALDI

        Adreslerde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, dijital materyaller, ajanda, cinsel içerikli ürünler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        7 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        C.E'nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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