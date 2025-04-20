Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
İzmir'de korkunç bir cinayet işlendi. Olayda iddiaya göre eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar, oğlu C.I. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi C.I., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde de, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi
İzmir'in Foça ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu C.I. (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
DHA'nın haberine göre korkunç olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., iddiaya göre evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti.Cinayet şüphelisi C.I.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.I., adliyeye sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre de şüphelinin ilk ifadesinde de, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.
3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI
1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.