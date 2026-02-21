Canlı
        İzmir haberleri: Yolda yürüyordu! Saman balyaları öldürdü | SON DAKİKA HABERİ

        Yolda yürüyordu! Saman balyaları öldürdü!

        İzmir'in Kiraz ilçesinde, yol kenarından yürürken, park halindeki bir TIR'dan devrilen saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki Abdurrahman Avcı, hayatını kaybetti. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:42 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:07
        Yürürken saman balyaları öldürdü!
        Sesli Dinle
        İzmir'de acı olay, Kiraz ilçesi Karaburç Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde olan H.K. idaresindeki TIR'ın dorsesinde yüklü saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

        Abdurrahman Avcı, 53 yaşındaydı.
        Abdurrahman Avcı, 53 yaşındaydı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre o sırada yoldan yürüyerek geçmekte olan Abdurrahman Avcı (53), devrilen ağır balyaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        ÖLÜM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Olay anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği görüldü. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, TIR sürücüsü H.K.'yi gözaltına aldı.

        ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ DAMADI

        Hayatını kaybeden Abdurrahman Avcı'nın, eski Kaymakçı Belediye Başkanı Halil Güler'in damadı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

