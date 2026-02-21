İzmir'de acı olay, Kiraz ilçesi Karaburç Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde olan H.K. idaresindeki TIR'ın dorsesinde yüklü saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Abdurrahman Avcı, 53 yaşındaydı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'daki habere göre o sırada yoldan yürüyerek geçmekte olan Abdurrahman Avcı (53), devrilen ağır balyaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği görüldü. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, TIR sürücüsü H.K.'yi gözaltına aldı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ DAMADI

Hayatını kaybeden Abdurrahman Avcı'nın, eski Kaymakçı Belediye Başkanı Halil Güler'in damadı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.