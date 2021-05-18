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Trendyol, İzmir'in e-ticaret karnesini çıkardı

E-ticaret platformu Trendyol’un verilerine göre İzmir, son 1 yılda Türkiye’nin zigon sehpa siparişlerinin yüzde 69’unu tek başına karşıladı. Mobilya ürünlerinin yanı sıra tüm Türkiye’den sipariş edilen kamp sandalyelerinin yüzde 79’u da yine İzmir’deki satıcılarından tedarik edildi.

İzmir'in e-ticaret karnesini çıkardılar - Haberler
HABERTURK.COM

E-ticaret platformu Trendyol İzmir’e ilişkin e-ticaret satış verilerini açıkladı. Buna göre mobilya sektöründeki satışları ile öne çıkan İzmir’de en çok sipariş alınan ürün zigon sehpa oldu.

İzmir’deki üretici ve satıcılar Ocak 2020 - Mart 2021 tarihleri arasında Trendyol üzerinden tüm Türkiye’den 600 bine yakın verilen zigon sehpa siparişinin yüzde 69’unu tek başına karşıladı. Trendyol, 411 bin zigon sehpa siparişini Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırdı.

İzmir’de zigon sehpa satışıyla beraber çok amaçlı dolap, çalışma masası, kitaplık ve komodinler de tüm Türkiye’den sipariş alan başlıca ürünler oldu. Yaklaşık 455 bin çok amaçlı dolap siparişinin yüzde 75’ini de İzmirli üreticiler ve satıcılar karşıladı.

KAMP SANDALYELERİ DE İZMİR’DEN

Mobilya ürünlerinin yanı sıra tüm Türkiye’den sipariş edilen 165 bin 393 kamp sandalyesinin yüzde 79’u da Trendyol’un İzmir’deki satıcılarından tedarik edildi. Toplam 131 bin 352 sipariş ile kamp sandalyesi İzmir’deki satıcıların en çok sattığı ürünler arasında yer aldı.

Trendyol’un verilerine göre İzmir’den üç büyük il dışında en çok sipariş veren şehirler Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Bursalı müşteriler 541 bin 113 adet, Antalyalı müşteriler 430 bin 912 adet ve Kocaelili müşteriler ise 320 bin 837 adet siparişi İzmirli satıcılardan verdi.

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