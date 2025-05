Elban, son dönemde gastronomi turizminin yaygınlaştığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bu şehre gelen insanlar deniz ürünlerinden ot yemeklerine, et yemeklerinden ve sokak lezzetlerinden kahvaltıya kadar çok geniş bir yelpazede inanılmaz bir mutfakla tanışıyor ve çok azını tadarak buradan ayrılıyorlar. Dolayısıyla buranın gizemi, zenginliği hiç bitmiyor. Her geldiklerinde yeni bir lezzetle tanışabiliyorlar. Kültürümüzün farkında olmamız ve tüm kuşaklara bunu aktarmamız gerekiyor. Bütün bunları aktarırken ticarete, ekonomiye de dönüştürmemiz gerekiyor. Türk Mutfağı Haftası'nı iyi değerlendirip bu sektörün olabildiğince canlanması, daha da güçlenmesi, varsa eksiğinin giderilmesi için yapılması gereken şeyleri değerlendirerek her türlü tedbiri almamız gerektiğini düşünüyorum."