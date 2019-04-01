İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?

İzmir'de sandıkların yüzde 99,8'i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı Mustafa Tunç Soyer oyların yüzde 58,06'sını, AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Nihat Zeybekci ise yüzde 38,67 oy aldı. Peki İzmir'in ilçelerinde durum nasıl? İşte son veriler...