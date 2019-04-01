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İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?

Giriş: 01.04.2019 - 16:07 | Güncelleme:  

İzmir'de sandıkların yüzde 99,8'i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı Mustafa Tunç Soyer oyların yüzde 58,06'sını, AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Nihat Zeybekci ise yüzde 38,67 oy aldı. Peki İzmir'in ilçelerinde durum nasıl? İşte son veriler...

  • 1İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    1|31

    İzmir'de 3 milyon 253 bin 745 seçmen sandık başında gitti. İzmir'de, AK Parti 4 ilçede, MHP 1 ilçede, İYİ Parti 1 ilçede, CHP 24 ilçede kazandı. İşte İzmir'de ilçe ilçe kazanan parti ve adaylar...

  • 2İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    2|31

    ALİAĞA BELEDİYESİ

    Serkan Acar - MHP

  • 3İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    3|31

    BALÇOVA BELEDİYESİ

    Fatma Çalkaya - CHP

  • 4İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    4|31

    BAYINDIR BELEDİYESİ

    Uğur Demirezen - AK Parti

  • 5İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    5|31

    BAYRAKLI BELEDİYESİ

    Serdar Sandal - CHP

  • 6İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    6|31

    BERGAMA BELEDİYESİ

    Hakan Koştu - AK Parti

  • 7İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    7|31

    BEYDAĞ BELEDİYESİ

    Feridun Yılmazlar - CHP

  • 8İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    8|31

    BORNOVA BELEDİYESİ

    Mustafa İduğ - CHP

  • 9İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    9|31

    BUCA BELEDİYESİ

    Erhan Kılıç - CHP

  • 10İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    10|31

    ÇEŞME BELEDİYESİ

    Muammer Ekrem Oran - CHP

  • 11İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    11|31

    ÇİĞLİ BELEDİYESİ

    Selim Utku Gümrükçü - CHP

  • 12İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    12|31

    DİKİLİ BELEDİYESİ

    Adil Kırgöz - CHP

  • 13İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    13|31

    FOÇA BELEDİYESİ

    Fatih Gürbüz - CHP

  • 14İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    14|31

    GAZİEMİR BELEDİYESİ

    Halil Arda - CHP

  • 15İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    15|31

    GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ

    Özdem Mustafa İnce - CHP

  • 16İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    16|31

    KARABAĞLAR BELEDİYESİ

    Muhittin Selvitopu - CHP

  • 17İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    17|31

    KARABURUN BELEDİYESİ

    İlkay Girgin Erdoğan - CHP

  • 18İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    18|31

    KARŞIYAKA BELEDİYESİ

    Cemil Tugay - CHP

  • 19İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    19|31

    KEMALPAŞA BELEDİYESİ

    Rıdvan Karakayalı - CHP

  • 20İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    20|31

    KINIK BELEDİYESİ

    Sadık Doğruer - AK Parti

  • 21İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    21|31

    KİRAZ BELEDİYESİ
     
    Saliha Özçınar - AK Parti

  • 22İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    22|31

    KONAK BELEDİYESİ

    Abdül Batur - CHP

  • 23İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    23|31

    MENDERES BELEDİYESİ
     
    Mustafa Kayalar - CHP

  • 24İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    24|31

    MENEMEN BELEDİYESİ

    Serdar Aksoy - CHP

  • 25İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    25|31

    NARLIDERE BELEDİYESİ

    Ali Engin - CHP

  • 26İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    26|31

    ÖDEMİŞ BELEDİYESİ

    Mehmet Eriş - CHP

  • 27İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    27|31

    SEFERİHİSAR BELEDİYESİ

    İsmail Yetişkin - CHP

  • 28İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    28|31

    SELÇUK BELEDİYESİ

    Filiz Ceritoğlu Sengel - CHP

  • 29İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    29|31

    TİRE BELEDİYESİ

    Salih Atakan Turan - İYİ Parti

  • 30İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    30|31

    TORBALI BELEDİYESİ

    Ramazan İsmail Uygur - CHP

  • 31İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?
    31|31

    URLA BELEDİYESİ

    İbrahim Burak Oğuz - CHP

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