İzmir'in ilçelerinde hangi parti ve aday kazandı?

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İzmir'de 3 milyon 253 bin 745 seçmen sandık başında gitti. İzmir'de, AK Parti 4 ilçede, MHP 1 ilçede, İYİ Parti 1 ilçede, CHP 24 ilçede kazandı. İşte İzmir'de ilçe ilçe kazanan parti ve adaylar...
ALİAĞA BELEDİYESİ
Serkan Acar - MHP
BALÇOVA BELEDİYESİ
Fatma Çalkaya - CHP
BAYINDIR BELEDİYESİ
Uğur Demirezen - AK Parti
BAYRAKLI BELEDİYESİ
Serdar Sandal - CHP
BERGAMA BELEDİYESİ
Hakan Koştu - AK Parti
BEYDAĞ BELEDİYESİ
Feridun Yılmazlar - CHP
BORNOVA BELEDİYESİ
Mustafa İduğ - CHP
BUCA BELEDİYESİ
Erhan Kılıç - CHP
ÇEŞME BELEDİYESİ
Muammer Ekrem Oran - CHP
ÇİĞLİ BELEDİYESİ
Selim Utku Gümrükçü - CHP
DİKİLİ BELEDİYESİ
Adil Kırgöz - CHP
FOÇA BELEDİYESİ
Fatih Gürbüz - CHP
GAZİEMİR BELEDİYESİ
Halil Arda - CHP
GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ
Özdem Mustafa İnce - CHP
KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Muhittin Selvitopu - CHP
KARABURUN BELEDİYESİ
İlkay Girgin Erdoğan - CHP
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Cemil Tugay - CHP
KEMALPAŞA BELEDİYESİ
Rıdvan Karakayalı - CHP
KINIK BELEDİYESİ
Sadık Doğruer - AK Parti
KİRAZ BELEDİYESİ
Saliha Özçınar - AK Parti
KONAK BELEDİYESİ
Abdül Batur - CHP
MENDERES BELEDİYESİ
Mustafa Kayalar - CHP
MENEMEN BELEDİYESİ
Serdar Aksoy - CHP
NARLIDERE BELEDİYESİ
Ali Engin - CHP
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ
Mehmet Eriş - CHP
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ
İsmail Yetişkin - CHP
SELÇUK BELEDİYESİ
Filiz Ceritoğlu Sengel - CHP
TİRE BELEDİYESİ
Salih Atakan Turan - İYİ Parti
TORBALI BELEDİYESİ
Ramazan İsmail Uygur - CHP
URLA BELEDİYESİ
İbrahim Burak Oğuz - CHP
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.