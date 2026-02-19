Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İzmir'in Selçuk ilçesinde doktoru darbeden şüpheli gözaltına alındı

        Doktoru darbeden şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'in Selçuk Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktorunu darbeden şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 21:13 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktoru darbeden şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Selçuk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastanede görevli göz doktoru Uğur Kahraman'ın görevi başında fiziksel şiddete uğradığı belirtildi.

        Saldırganın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kişinin randevusuz muayene talebi, ertesi gün için planlanmış olmasına rağmen, doktorumuz saldırıya maruz kalmıştır. Saldırgan gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler devam etmektedir. Amacı her koşulda sağlık hizmeti sunmak olan, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin her türlüsünü kınıyor, göz doktorumuz Uğur Kahraman'a ve tüm sağlık ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Polis ekiplerince gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan çocuk yakalandı

        Kayseri'de Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan M.T. (15), yakalandı.

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme