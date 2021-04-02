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İzmir Kordonboyu'nda denizde cansız beden bulundu

İzmir'in Konak ilçesi Kordonboyu’nda denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız beden, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir Kordonboyu'nda denizde cansız beden bulundu
İHA

İzmir'in Konak ilçesi Kordonboyu’nda denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Alsancak Semti Kordonboyu’nda meydana geldi. Sahilde oturan vatandaşlar denizde bir kişiyi hareketsiz halde gördü. Durum vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine çağırılan deniz polisi tarafından şahıs bota alınarak karaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, isminin ise Mehmet Zeki Yalçın olduğu tespit edildi. Yalçın'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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