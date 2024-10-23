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        Haberler Kültür-Sanat İzmir Kültür Yolu Festivali'nde yüzlerce kültür sanat etkinliği düzenlenecek

        İzmir Kültür Yolu Festivali'nde yüzlerce kültür sanat etkinliği düzenlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:54
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        İzmir Kültür Yolu Festivali'nde yüzlerce etkinlik!
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        Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için gerçekleştirilen ve ülkenin en büyük kültür ve sanat etkinliklerinden olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 15'inci durağı İzmir olacak. Kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu İzmir Kültür Yolu Festivali, 26 Ekim-3 Kasım arasında yapılacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, AA muhabirine, farklı 100'den fazla kültür sanat etkinliğinin toplamda 500'e yakın programda, kentteki 58 ayrı mekanda gerçekleştirileceğini söyledi.

        Terzi, 9 gün sürecek festivalde ücretsiz halk konserlerinin yanı sıra tiyatro, opera, çocuk etkinlikleri gibi bir çok disiplinden etkinliğin yer alacağını, geleneksel ve dijital sergilerin sanatseverlerin beğenisine sunulacağını anlatarak, "Ankara ve İstanbul'la başlattığımız özellikle Pablo Picasso sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluşacak, çok özel eserleri görme fırsatı bulacaklar. Yine, pop art sanatının öncülerinden Andy Warhol'un bir seçkisi, Türkiye'nin arkeoloji mirasını yapay zekayla buluşturan Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları: Anadolu başlıklı sergisi sanatseverlerle buluşacak" dedi.

        CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

        İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel etkinliklerle kutlanacak.

        Etkinlikler arasında Kurtuluş'tan Kuruluşa Cumhuriyet konseri, Cumhuriyet'in Işığında Bir Bale Gösterisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmine Bakış söyleşisi, Son Akşam Yemeği film gösterimi de yer alıyor.

        Festival boyunca Gündoğdu Meydanı'nda ücretsiz halk konserlerinin düzenleneceğini belirten Selim Terzi, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel etkinlikler sahnelenecek. Devlet tiyatroları ile opera ve balemiz, Cumhuriyet Bayramı'na özel eserleri sahneleyecek. Akşam da Gündoğdu Meydanı'nda İzmirli ve çevre illerden vatandaşların katılacağı Murat Boz konseriyle Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin özellikle şehirlerdeki turizm hareketliliğinin düştüğü dönemde şehrin ekonomisine can suyu olması hedefinin bulunduğunu aktaran Terzi, festival düzenlenen kentin hem ekonomik hem de sosyal yaşamına etkisi olduğunu dile getirdi.

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        Festivallere yoğun ilginin olduğunu kaydeden Terzi, "Kültür sanat etkinlikleri sebebiyle şehirde hem çevre illerden bir hareket yaşanıyor hem de insanlar, belli programlarını veya tatillerini o şehrin Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinliğinin olduğu döneme denk getirmeye başladı" dedi.

        ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

        Festivalde, çocuklar için renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatro oyunları gibi etkinliklere çok önem verildiğini belirten Terzi, şöyle konuştu:

        "Festivallerde, çocuk etkinliklerine inanılmaz bir katılım gerçekleşiyor. Aileler, etkinliklere çocuklarını getirdiklerinde çocuklar keyifli zamanlar geçiriyorlar. Sadece eğlenmiyorlar aynı zamanda da öğreniyorlar. Bu bizim için çok kıymetli. Çocuklar, geleneksel temaşa sanatlarımızı da işte bir Karagözü, bir Nasrettin Hoca'yı öğreniyorlar. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli amaçlarından biri geleneksel sanatlar, kültür, örf ve adetlerimizi çocuklarla tanıştırmak.

        Festivaldeki her etkinlik çok kıymetli ama çocuk etkinliklerine ayrı bir önem atfediyoruz. Türkiye'de TEKNOFEST gençlerin ufkunu açtı, çok başka bir dinamizm getirdi. Biz de kültür sanat alanında özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize nasıl daha fazla temas ederiz, onları nasıl daha fazla bu işlerle bir araya getiririz diye düşünüyoruz. Biz de TEKNOFEST'te yapılan bazı çocuk etkinliklerini, festivalin çocuk etkinliklerine dahil ediyoruz."

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2024 yılı takvimi, 2-10 Kasım'da yapılacak Antalya Kültür Yolu Festivali ile tamamlanacak.

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        #İzmir Kültür Yolu Festivali
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