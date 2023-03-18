Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

İzmir merkezli kripto para dolandırıcılığı operasyonunda 19 tutuklama

Kripto para dolandırıcılığına yönelik İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 48 şüpheliden 19'u tutuklandı

İzmir merkezli kripto para dolandırıcılığı operasyonunda 19 tutuklama
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Oluşturdukları taklit internet siteleri üzerinden mağdurların kripto para hesaplarını ele geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 14'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre; adliye sevk edilen 34 şüpheliden 15'i hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilirken, 19'u tutuklandı.

Şüphelilere ait dijital materyallerde, şüphelilerin müştekileri dolandırmak için sahte site kurdukları, başkalarının üzerine telefon hattı aldıkları, sosyal medya platformlarında sahte reklam logoları oluşturdukları, bunları yaparken başkalarına ait telefon ve elektronik posta adreslerini kullandıkları belirlendi, kendi aralarında para transferi yaptıklarına dair yazışma içerikleri bulundu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup kişinin kripto paralarının hesaplarından çekildiğini iddia etmeleri üzerine çalışma başlatmış, yapılan araştırma sonucu 14 Mart'ta oluşturdukları taklit internet siteleri üzerinden mağdurların kripto para hesaplarını ele geçirdiği iddia edilen 2'si Gürcistan, 1'i Ukrayna vatandaşı 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin 50 milyon lira kadar haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eskişehir Bursa Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Eskişehir Bursa Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Eskişehir Bursa arası kaç km?
Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihleri 2023 | Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman olacak, başvurular başladı mı, kadro branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihleri
2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA takvimi! Öğretmen atamaları ne zaman olacak, kontenjanlar belli mi, kadro branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM 2023 MEB öğretmen atama takvimi!
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023 | Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile ilk oruç hangi gün tutulacak ilk sahura ayın kaçında kalkılacak? Ramazan Bayramı tarihleri
GÜNDEM Ramazan ne zaman başlıyor? İşte il il imsakiye
Seçim öncesi adres değişikliği için son gün ne zaman, ikamet adres değişikliği hangi gün sona erecek bitecek?
GÜNDEM Seçim öncesi adres değişikliği için son tarih
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2023: Resimli, en duygusal, kısa, uzun 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma sözleri ve şiirleri gönder!
GÜNDEM 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları
Sandık görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuruları başladı mı ve şartları nedir? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?
GÜNDEM Sandık görevlisi nasıl olunur? İşte şartları
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, online eğitim devam edecek mi? 2023 Üniversitelerde yüz yüze eğitim Nisan'da başlar mı?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılacak?
KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman ve başvurular başladı mı, hangi gün başlayacak?
GÜNDEM KPSS ne zaman? 2023 sınav takvimi...
TOKİ Batman arsa kura sonuçları sorgulama ekranı: 17 Mart 2023 TOKİ Batman arsa kura çekilişi sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı?
GÜNDEM TOKİ Batman arsa kura sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.