İzmir Aliağa Belediyesi hangi partide? İzmir Aliağa Belediye başkanı kimdir? İzmir Aliağa Belediye başkan adayları
İzmir Aliağa Belediyesi hangi partide? İzmir Aliağa Belediye Başkanı kimdir? İzmir Aliağa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Aliağa Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Aliağa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları..
İzmir Aliağa BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Aliağa Belediye Başkanlığını 27785 alınan oy ve %51.26 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Serkan Acar kazanmıştır.
Aliağa Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Milliyetçi Hareket Partisi %51.26
Cumhuriyet Halk Partisi %46.61
Saadet Partisi %0.76
Demokrat Parti %0.36
Türkiye Komünist Partisi %0.29
Demokratik Sol Parti %0.27
Vatan Partisi %0.24
Bağımsız %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi %0.09
Bağımsız Aday %0.02
İzmir Aliağa BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİÇAĞATAY GÜÇ - CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı SERKAN ACAR - MHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN - İYİ Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı TOLGA KORKUT - MEMLEKET İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı HASAN ŞAHİN - VATAN İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı ERSİN DOĞAN - BĞMSZ İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı İSLAM ASLAN - HÜDAPAR İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı GÜRCAN ALKAN - BTP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı CEM GÖZÜAÇIK - TKH İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı HÜR ERDEM ÜNAL - YENİDEN REFAH İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı ERDİNÇ TAHTACI - ZP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı HAKAN ERÖRS - DEVA İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı HATİCE SÜNER - DSP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı ATİLLA IŞIK - TKP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı MAHMUT KOÇ - SP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı GÜL EKİCİ - DEM Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı
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