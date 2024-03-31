İzmir Aliağa Belediyesi hangi partide? İzmir Aliağa Belediye başkanı kimdir? İzmir Aliağa Belediye başkan adayları İzmir Aliağa Belediyesi hangi partide? İzmir Aliağa Belediye Başkanı kimdir? İzmir Aliağa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Aliağa Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Aliağa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:45 facebook

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