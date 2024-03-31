İzmir Bergama Belediyesi hangi partide? İzmir Bergama Belediye başkanı kimdir? İzmir Bergama Belediye başkan adayları İzmir Bergama Belediyesi hangi partide? İzmir Bergama Belediye Başkanı kimdir? İzmir Bergama Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bergama Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bergama Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bergama yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:58 facebook

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