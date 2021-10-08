Alkollü gençlerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü 0:00 / 0:00

İddiaya göre, Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan 8 katlı binanın 7'nci katında alkol alan Baran S. (23) ile bir grup arkadaşı henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baran S, göğüs ve boyun bölgesinden bıçaklandı.

Arkadaşları tarafından taksiyle Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine götürülen Baran S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre; olayın gerçekleştiği yere gelen polis ekipleri inceleme yaparken, Baran S'yi hastaneye getiren 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri kavgaya karışan diğer şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.