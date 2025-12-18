Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İzmirli eski milli basketbolcu hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İzmirli eski milli basketbolcu hayatını kaybetti

        İzmir'de yaşanan olayda eski milli basketbolcu ve iş insanı 58 yaşındaki Ediz Baksi, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti.

        Giriş: 18.12.2025 - 23:39 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:39
        Eski milli basketbolcu evinin balkonundan düştü
        İzmir’de eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi (58), 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak'ta meydana geldi. Eski milli basketbolcu ve iş insanı Baksi, henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki dairesinin balkonundan düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Baksi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baksi, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖZGEÇMİŞİ

        Karşıyaka’nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporculardan olan Baksi, A Milli Takım’da da yer aldı. Basketbolu bıraktıktan sonra kulübün altyapısında da görev alan Baksi, bunların yanı sıra İzmir’de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekanın da kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.

