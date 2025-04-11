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        İzmirli öğrencilerden "iyilik" mektupları ile mutlu etti

        İzmir Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Lisesi öğrencileri, çevrelerinde yaşayan engelli bireyler için yazdıkları mektupları evlerine postaladıktan sonra onları ziyaret etti. Zihinsel ve bedensel engelli Onur Özkan, kendisini duygulandıran mektubu yazan öğrencileri evinde görünce mutluluk yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:12
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        İzmirli öğrencilerden "iyilik" mektupları
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        İzmirli öğrenciler, çevrelerinde yaşayan engelli bireyler için yazdıkları mektupları evlerine postaladıktan sonra onları ziyaret etti.

        Selçuk ilçesindeki Şehit Er Mehmet Yüce Lisesi öğrencileri 'İyilik Gönüllüleri Projesi' kapsamında engelli bireyleri hayata katılım konusunda teşvik etmek için 'Yazdığım mektuplarla sizin yanınızdayım' etkinliği başlattı.

        Toplumda engelli birey olmanın zorluklarının farkında olan lise öğrencileri, yazdıkları mektuplarla hem bu farkındalıklarını arttırdı hem de engelli bireylerin toplumda yalnız olmadıklarını hissettirdi. Selçuk'ta yaşayan doğuştan zihinsel ve bedensel engelli Onur Özkan (45) da birkaç gün önce adresine ulaşan mektupla duygusal anlar yaşarken, hislerini kaleme alan öğrencileri evde görünce de mutluluk yaşadığını söyledi.

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        Onur Özkan'ın bakımını sağlayan 3 çocuk sahibi annesi Müesser Özkan (65), oğlunu hiç yalnız bırakmadığını söyleyerek, hatırlanmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Oğlunun doğumsal kalça çıkığının ardından bir dizi sağlık sorunu nedeniyle yatağa bağlı yaşam sürdüğünü anlatan Özkan, "Hep yanındayım. Onur genelde evde müzik dinler, yerinden kalkamıyor. Mektup gelince çok sevindik. Onur o mektubu 3-4 gün yanından ayırmadı, yastığının altına koydu. 'Beni sevmişler göndermişler' dedi. Biz de 'Onur'u sevenler var' diye aynı bir çocuk gibi sevindik. Sağ olsunlar gelip gördüler, Onur'u ziyaret ettiler" dedi.

        Mektubu alınca çok mutlu olduğunu belirten Onur Özkan ise öğrencilere sağlık, mutluluk ve bol kazanç diledi.

        Şehit Er Mehmet Yüce Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Beren Başol (15), "Edebiyat dersinde İyilik Gönüllüleri Projesi konumuz vardı. Arkadaşlarımla kendimizi onların yerine koyup empati kurduk. İçimizden geçenleri kağıda döktük" dedi.

        Öğrencilerden İpek Özoğuz (15) ise "Bu projede engelli insanlarla empati kurduk. Yazdıklarımızın onlara ulaşması bizi ayrıca mutlu etti. Toplum olarak bu şekilde hissetmemiz gerekir. Mektupta bizlerin de engelli adayı olduğunu, onların da savaşmaktan asla vazgeçmemeleri gerektiğini yazdık. Her zaman onların arkasında olduğumuzu yazdık ifadelerini kullandı.

        Süleyman Yüncü (15) de "Mektupları yazdıktan sonra engelli arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Nasıl olduklarını soruyoruz. Mektubu yazdığımız için onlar da mutlu oldu. Biz de kendimizi iyi hissettik" diye konuştu.

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