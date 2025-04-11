İzmirli öğrencilerden "iyilik" mektupları

İzmirli öğrenciler, çevrelerinde yaşayan engelli bireyler için yazdıkları mektupları evlerine postaladıktan sonra onları ziyaret etti.

Selçuk ilçesindeki Şehit Er Mehmet Yüce Lisesi öğrencileri 'İyilik Gönüllüleri Projesi' kapsamında engelli bireyleri hayata katılım konusunda teşvik etmek için 'Yazdığım mektuplarla sizin yanınızdayım' etkinliği başlattı.

Toplumda engelli birey olmanın zorluklarının farkında olan lise öğrencileri, yazdıkları mektuplarla hem bu farkındalıklarını arttırdı hem de engelli bireylerin toplumda yalnız olmadıklarını hissettirdi. Selçuk'ta yaşayan doğuştan zihinsel ve bedensel engelli Onur Özkan (45) da birkaç gün önce adresine ulaşan mektupla duygusal anlar yaşarken, hislerini kaleme alan öğrencileri evde görünce de mutluluk yaşadığını söyledi.

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Onur Özkan'ın bakımını sağlayan 3 çocuk sahibi annesi Müesser Özkan (65), oğlunu hiç yalnız bırakmadığını söyleyerek, hatırlanmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Oğlunun doğumsal kalça çıkığının ardından bir dizi sağlık sorunu nedeniyle yatağa bağlı yaşam sürdüğünü anlatan Özkan, "Hep yanındayım. Onur genelde evde müzik dinler, yerinden kalkamıyor. Mektup gelince çok sevindik. Onur o mektubu 3-4 gün yanından ayırmadı, yastığının altına koydu. 'Beni sevmişler göndermişler' dedi. Biz de 'Onur'u sevenler var' diye aynı bir çocuk gibi sevindik. Sağ olsunlar gelip gördüler, Onur'u ziyaret ettiler" dedi.