İznik Gölü kıyısında yangın

İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda ilk belirlemelere göre, 60 dönüm arazi küle döndü.

İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkiindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü. Toplam 60 dönümlük alan kül oldu. Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.