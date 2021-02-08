İznik Gölü kıyısında yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemÇevreİznik Gölü kıyısında yangın
ABONE OL

İznik Gölü kıyısında yangın: 60 dönüm arazi kül oldu

Bursa'nın İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede 60 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi

İznik Gölü kıyısında yangın
İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda ilk belirlemelere göre, 60 dönüm arazi küle döndü.

İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkiindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü. Toplam 60 dönümlük alan kül oldu. Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DENEME... Son dakika: Haydi gençler! LGS, TYT, AYT dene sınavı
GÜNDEMHaydi gençler deneme sınavına
Son dakika: İstanbul'da korkutan fabrika yangını! - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da korkutan fabrika yangını!
O ŞEHİRDE DE 6 MUTANT VAKA! Son dakika... O kentte de 6 mutasyonlu vaka çıktı!
GÜNDEMO kentte de 6 mutasyonlu vaka çıktı!
KARANTİNA! Son dakika haberler... İngiltere'den geldiler, mahalle karantinaya alındı
GÜNDEMİngiltere'den geldiler, mahalle karantinaya alındı
İnternette bir sorun mu var? İnternet neden yavaş?
GÜNDEMİnternet neden yavaş?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Son dakika: Meteoroloji tarih verdi!
GÜNDEMİstanbul’a kar geri dönüyor!
Sokakta yürürken 8 köpek birden saldırdı - Haberler
GÜNDEMSokakta yürürken 8 köpek birden saldırdı
Son dakika haberler.... Psikiyatrist cinayetinde karar çıktı!
GÜNDEMPsikiyatrist cinayetinde karar çıktı!
Konu anlatımlı ders videoları izle! Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ders videoları
GÜNDEMKonu anlatımlı ders videoları izle!
Cemre ne zaman düşer 2021? Bahar müjdeleyicisi cemre ilk nereye düşer? İşte tarihi
GÜNDEMCemre ne zaman düşecek?