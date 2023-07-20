İznik Gölü'ne giren Muhammed, boğuldu Bursa'da, piknik yapmak için gittiği İznik Gölü kıyısında sıcak havadan bunalarak suya giren 19 yaşındaki Muhammed Nurullah Adak, boğuldu

Olay, saat 19.30 sıralarında İznik ilçesi, Göllüce Mahallesi´nde meydana geldi.

İnegöl ilçesinde bulunan bir Kur´an kursunda öğrenim gören Muhammed Nurullah Adak, kursun düzenlediği etkinlikle piknik yapmak için İznik Gölü kıyısına gitti.

Bir süre sonra sıcak havadan bunalarak suya giren Adak´ın çırpındığını gören arkadaşları suya atlarken, çevredekiler de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Arkadaşları tarafından bilinci kapalı olarak bulunan Adak sudan çıkartılırken, bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Adak, İznik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Muhammed Nurullah Adak, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.