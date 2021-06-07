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İznik'in 'Künye Ağaç'ı ilgi görüyor

Bursa´da, İznik Jandarma Komutanlığı´nda 1960 ile 1990 yılları arasında askerlik yapanların künyelerini kazıdığı, isim ve rakamların desen oluşturduğu ağaç, ilgi görüyor. Bölge halkı, ilçenin sembollerinden biri haline gelen ve `Künye Ağaç´ adını verdikleri anıt ağacın koruma altına alınmasını istiyor

İznik'in 'Künye Ağaç'ı ilgi görüyor
DHA

Bursa'da, İznik Jandarma Komutanlığı´nda 1960 ile 1990 yılı arasında askerlik yapanlar, kışlanın yakınındaki bir ağaca künyelerini kazıdı.

DHA'nın haberine göre zaman içerisinde ağacın büyümesiyle kazılan yazılar ve rakamlar da büyüdü.

İsim ve rakamların desen oluşturduğu ağaç, halk arasında `Künye Ağaç´ olarak biliniyor.

Antalya, Diyarbakır, Muğla, Trabzon gibi farklı şehirlerden gelen askerlerin künyelerini kazıdığı ağacı görenler, şaşkınlık yaşıyor.

Bölge halkı, ilçenin sembollerinden biri haline gelen ağacın koruma altına alınmasını istiyor.

'ANIT BİR AĞAÇ'

Ağacın bulunduğu Selçuk Mahallesi Muhtarı Selim Sarıkaya, "Eski bir tarihi olup, anıt ağaçtır. Genişliğinden ve güzelliğinden bunu anlıyoruz. 200 yıllık olduğunu tahmin ediyoruz.

Ağacın üzerinde askerler hatıralarını bırakmış. O ağacın koruma altına alınmasını talep ediyoruz. Yıllar önce İznik'te askerlik yapıp, anılarını tazelemek için geldiğinde yine aynı ağacı orada görenler var. Çok seviniyorlar.

'Ben 20 yıl önce gelip askerlik hatıramı yazmıştım' diyenler var. Bizim için de güzel bir olay. Hem turist geliyor, hem de anıt bir ağaç. Gölgesinde serinliyoruz. Koruma altına alınması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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