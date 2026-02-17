İZSU 17 Şubat baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), barajlardaki son durumu paylaştı. Şubat ayı boyunca etkili olan yağışlarla birlikte barajların su seviyesi yükseliş gösteriyor. İzmir'e su sağlayan beş barajdan ikisinin doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Peki, 17 Şubat 2026 İzmir barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
İzmir'de artan yağışların ardından barajların güncel durumu araştırmaları hız kazandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), her gün barajların son verilerini web sitesi üzerinden paylaşıyor. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının su seviyesi belli oldu. Bu kapsamda “17 Şubat Salı İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...
İZSU 17 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 17 Şubat 2026 Salı günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 54,08 olarak kaydedildi.
İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 30,84
Balçova Barajı: yüzde 81,09
Ürkmez Barajı: yüzde 86,07
Gördes Barajı: yüzde: 16,88
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 55,54