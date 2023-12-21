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        Haberler Magazin İzzet Antebi: Sadece yemek yedik - Magazin haberleri

        İzzet Antebi: Sadece yemek yedik

        Bir kadın arkadaşıyla birlikte Etiler'de görüntülenen İzzet Antebi, "Sadece yemek yedik" demekle yetindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:44
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        "Sadece yemek yedik"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; mayısta Tuvana Türkay ile ilişkisini bitiren iş insanı İzzet Antebi, Etiler'deydi.

        Antebi, bir mekandan çıkarken görüntülendi. İzzet Antebi, bir kadın arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı.

        "TUĞÇE; HAYDİ, GEL"

        Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan İzzet Antebi, otomobiline binerken, "Tuğçe; haydi, gel" diyerek, hanımefendinin adını deşifre etti.

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        "SADECE YEMEK YEDİK"

        İzzet Antebi, gazetecilerin, "Mekândan gizli - saklı çıkış yapmaya çalıştınız" sözleri üzerine ise, "Sadece yemek yedik" ifadelerini kullandı.

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        #İzzet Antebi
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