İzzet Yıldızhan'dan Ece Seçkin açıklaması
Şarkıcı Ece Seçkin, meslektaşı İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak çekilen videosuna tepki göstererek; "Bize 'sahneye külotla çıkmayın, çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet ağabeyime bakın!" demişti. Yıldızhan, Seçkin'in bu yorumuna cevap verdi
Türkücü İzzet Yıldızhan, kadın şarkıcılara yönelik; "Burası Türkiye... Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.
Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan'ın yarı çıplak bir halde teknede şarkı söylediği videoya tepki göstermiş ve türkücüye de bu sözlerini hatırlatmıştı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İzzet Yıldızhan, Cem Yılmaz'ın KKTC'deki gösterisini izledi. Yıldızhan, Ece Seçkin ile yaşadığı polemikle ilgili sorulara; "Arkadaşlar ben bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ağabeyler bazen susar. Onların ağabeyiyim, teşekkürler" yanıtı verdi.