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        Haberler Magazin İzzet Yıldızhan'dan Ece Seçkin açıklaması - Magazin haberleri

        İzzet Yıldızhan'dan Ece Seçkin açıklaması

        Şarkıcı Ece Seçkin, meslektaşı İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak çekilen videosuna tepki göstererek; "Bize 'sahneye külotla çıkmayın, çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet ağabeyime bakın!" demişti. Yıldızhan, Seçkin'in bu yorumuna cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:25
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        Türkücü İzzet Yıldızhan, kadın şarkıcılara yönelik; "Burası Türkiye... Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

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        Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan'ın yarı çıplak bir halde teknede şarkı söylediği videoya tepki göstermiş ve türkücüye de bu sözlerini hatırlatmıştı.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İzzet Yıldızhan, Cem Yılmaz'ın KKTC'deki gösterisini izledi. Yıldızhan, Ece Seçkin ile yaşadığı polemikle ilgili sorulara; "Arkadaşlar ben bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ağabeyler bazen susar. Onların ağabeyiyim, teşekkürler" yanıtı verdi.

        #Ece Seçkin
        #İzzet Yıldızhan
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