Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Karacaoğlan’a ait yeni şarkısı ile açılış yapan Yıldızhan yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Şarkıcı sahne öncesi gazetecilerin soruları yanıtladı.
"POP DİYEREK ARABESK OKUYORLAR"
Son dönem de hangi şarkıları dinlediği sorulan Yıldızhan, “Ben her türlü müzik dinlerim. Tabi ki arabeski daha çok dinliyorum ve severim. Gençlerde şimdi çok popüler isimler var. Çok güzel şarkılar okuyorlar. Ama pop gibi yutturuyorlar millete. Alt yapıları arabesk. Kendileri böyle pop soundu ile yapılıyor. Ama çok güzel arabesk yapıları olan şarkılar yapıyorlar.
"HAKKINI VEREN OKUSUN"
Yıldızhan, "Popçular sizce güzel arabesk okuyabiliyorlar mı?" sorusuna. "Bırakın herkes okusun. Doğru söyleyen gerçek solist yorumcu olanlar zaten halk tarafından görülüyor. Hakkını veren herkes okusun" dedi.
DAHA YARIŞ BİTMEDİ
Geçtiğimiz günlerde onuncu çocuğunu yaptığını söyleyen Hollywood yıldızı Eddie Murphy ile ilgili paylaşım yapan İzzet Yıldızhan, "Tabi ben şimdi 10’uncu çocuğu yaptığını sosyal medyadan öğrendim. Çok kıskandım bu bir milli duygu. Arkadaşlar destek olun bana. Çünkü dünya sıralamalarında iyi bir yerdeyiz bu konuda. Tanınmış kişiler arasında çocuğu çok olanlar arasındayım. 10'uncuyu yapmış kıskandım onu şimdi. Dedim ki ben dokuzdayım şuan ama yarış bitmedi. Daha gencim. Yetişip geçeceğim onu" diyerek espri yaptı.
"CEM YILMAZ'I ÇAĞIRACAĞIM"
İzzet Yıldızhan Şov ile ekranlara yeniden döneceğini belirten sanatçı, "Şuan görüşmelerimiz bitti. Yakında mutlu haberi vereceğim. Sürprizlere hazır olun. Yeni gençleri ekrana çıkaracağım." Ayrıca Yıldızhan, Cem Yılmaz’ı şovuna davet edeceğini söyledi.
"BÜYÜK BİR DRAM VARMIŞ"
Müslüm filmi ile ilgili de konuşan Yıldızhan, “ Müslüm abi benim hayatımda olan birisiydi. Müslüm Gürses'i çok erken kaybettik. Çok anılarımız var. Yaşanan bir dram olduğunu gördük. Para hesabı yapmayan çok özel bir insandı. Müslüm abi parayı hiç bilmezdi, sahne parası, pazarlık kendi bilmezdi ne verirlerse oydu. Ve üzerinden inanılmaz insanlar para kazanmıştır. Ben şahidim yani" dedi.
UÇAK ALACAK
Geçtiğimiz günlerde yeni yılda uçak alacağı dedikoduları çıkan Yıldızhan, "Nasip bakacağız" diyerek söylentileri yalanlamadı.
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