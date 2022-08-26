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"Jackie Stallone, gelini Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası

Hollywood'un gözde çiftlerinden Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin'in boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Ünlü aktörün 2020 yılında vefat eden annesi Jackie Stallone'un, oğlunun eşi Flavin'i gelini olarak hiç istemediği ileri sürüldü

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  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    'Rocky' ve 'Rambo' filmleriyle hafızlara kazınan 76 yaşındaki Sylvester Stallone'un 1997'de nikah masasına oturduğu eski manken Jennifer Flavin'in ayrılık haberi dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. 
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    DÖVMEYİ KAPATTIRDI, TAKİBİ BIRAKTI

    İkilinin 25 yıllık evliliklerinde kara bulutların dolaştığına dair iddialar bir süredir konuşuluyordu. Stallone'nun eşi için yaptırdığı dövmeyi köpeğinin resmiyle kapattırması ve Flavin'in de eşini sosyal medyada takip etmeyi bırakması dedikoduları iyicene alevlendirmişti.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    Resmi olarak yollarını ayırmaya hazırlanan çiftin, ilişkisi ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılmaya başlandı. Stallone'un annesi Jackie'nin, yıllar sonra gelini Jennifer Flavin ile ilgili görüşleri ve ona yaklaşımı bir kez daha gün yüzüne çıktı.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    RadarOnline'ın haberine göre; ünlü aktörün 2020 yılında 98 yaşında ölen annesi Jackie Stallone, Jennifer Flavin'i gelini olarak hiç istemedi. Hatta ileri sürülenlere göre, oğluna onunla evlenmemesi için yalvardı. Fakat Stallone'nin aşkı ağır bastı ve annesini dinlemedi.

    İddialara göre Jackie Stallone, aslında başından beri oğlu Sylvester'ın hayatına giren kadınların hiçbirini benimsemedi. Çünkü onun, İtalyan tarzı bir evlilik yapmasını istiyordu.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    "UZUN BACAKLI BOŞ KAFALILARDAN YORULDUM!"

    Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin tanıştıklarında model, sadece 23 yaşındaydı. Daha o günlerde de Stallone'un annesinin kanı ona hiç ısınmadı. İleri sürülenlere göre, Jackie Stallone, gelini hakkında "Bu uzun bacaklı, boş kafalılardan yoruldum. California bunlarla dolu. Kendilerine bir yer arayan boş kafalılar... " diye konuştu.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    Aslında Jennifer Flavin'in tatlı bir kız olduğunu söyleyen anne Stallone'un, o dönemde oğlunun sevgilisi olan genç kadın hakkında "Sylvester onu bir model yaptığı için müteşekkir olmalı. Oğlum aslında bir modellik ajansından daha fazla kızın model olmasını sağladı." sözlerini sarf ettiği iddia edildi.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    "OĞLUM DÜNYANIN EN YALNIZ ADAMI"

    Jackie Stallone'un, oğlu Jennifer Flavin ile flört ettiği dönemde ünlü aktörü "O, dünyadaki en yalnız adam." sözleriyle tanımladığı ileri sürüldü.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    "OĞLUM KAZANDI, O NAFAKA ALDI"

    Jackie Stallone, Sylvester Stallone'un ilk eşi olan Sasha Czack hakkında da oğlunun 'Rocy' filmlerinden kazandığı paraya bir şekilde el koyduğunu iddia etmişti. O dönemde eski gelini hakkında "Oğlum 'Rocky'yi yaptı ve o da 20 milyon nafaka aldı." diye konuştuğu ileri sürülmüştü.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    TANINMIŞ BİR ASTROLOGDU

    Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone, tanınmış bir astrolog olmasının yanı sıra sık yaptırdığı estetik operasyonlarla da konuşuluyordu. Stallone'nin "Kraliçem!" diye söz ettiği annesi Jackie, 2020 yılında hayata veda etmişti. Stallone'un kardeşi Frank, acı haberi sosyal medya hesabından duyurup annelerinin hep istediği gibi uykusunda son nefesini verdiğini belirtmişti.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    "KIZLARIM ÖNCELİĞİM"

    Flavin son olarak üç kızıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını, "Bu kızlar benim önceliğim. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Biz dördümüz sonsuza kadar" notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşım boşanma sürecinde olan Stallone'a bir gönderme olarak yorumlanmıştı.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    'KÖPEK' İDDİASI

    TMZ’ye göre; Stallone, evini ve ailesini korumak için Rottweiler cinsi bir köpek satın almak istedi. Stallone'nun fikrine eşi Jennifer tepki gösterdi. Bu tartışma çiftin arasındaki diğer ciddi sorunları da ortaya çıkardı. Tartışma sonrasında köpek alma kararından vazgeçmeyen Stallone, Dwight adında bir köpek sahibi oldu.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    TEDBİR KARAR İSTEDİ

    Başka bir iddiaya göre ise; Stallone'un evlilik sırasında elde edilen varlıkların kasıtlı olarak dağıtılması, tüketilmesi veya israfıyla suçlandı. Flavin, boşanma davası sırasında kocasının mal varlığını satmaktan, başkasına devretmekten veya dağıtmaktan men edilmesini istedi.

    Flavin'in, resmi olarak kullandığı 'Stallone' soyadını da kendi soyadıyla değiştirmek istediği belirtilmişti.

    Sylvester Stallone'un sözcüsü, ünlü aktörün ailesini sevdiğini belirterek sorunları eşiyle dostça ele aldıklarını ifade etmişti.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    'BOŞANMA KARARINDAN HABERİ YOKTU' İDDİASI

    Şu sıralar Oklahoma'da sette olan oyuncunun, eşi Jennifer'ın boşanma kararından haberi olmadığı ve öğrendiğinde de 'şok geçirdiği' ileri sürülmüştü.
  • "Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENMİŞTİ

    Ünlü aktör, daha önce 2 kez evlenmişti. 1974–1985 yılları arasında Sasha Czack ile evlenmiş ve bu beraberlikten Seargoh ile Sage adında iki oğlu dünyaya gelmişti. Stallone, 1985–1987 yılları arasında ise Danimarkalı oyuncu Brigitte Nielsen ile evlilik yaşamıştı.

    Fotoğraflar: Reuters, Instagram, AP, Splash News.

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