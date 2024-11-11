Jada Pinkett Smith ile Will Smith ikilisinden akılları karıştıran samimi pozlar
Yıllardır ayrı yaşasalar da ayrıldıklarını geçen yıl itiraf eden ancak yine de etkinliklerde birlikte boy göstermeye devam eden Jada Pinkett Smith ile Will Smith ikilisi, altı ay sonra ilk kez birlikte görüntü verdi. Çiftin birbirlerine sarılırken görülmesi, akıllarda ilişkilerine devam edip etmedikleriyle ilgili soru işaretleri bıraktı
Will Smith ve Jada Pinkett Smith, altı ay sonra ilk kez birlikte görüntülendi. 2016'da ayrılan fakat sürekli yan yana oldukları ve birlikteymiş gibi göründükleri için ayrıldıkları yıllar sonra öğrenildiğinde herkesi şaşırtan çift, Calabasas'ta baş başa akşam yemeği çıkışında fotoğraflandı.
İkili, restoran çıkışında otomobillerini bekledikleri esnada birbirlerine sarılırken ve kol kola şekilde objektiflere yansıdı.
53 yaşındaki Jada Pinkett Smith ile 56 yaşındaki Will Smith, en son mayıs ayında 'Bad Boys: Ride or Die' filminin Los Angeles galasında birlikte görüntülenmelerinden bu yana ilk kez birlikte fotoğraf verdi.
1997'den bu yana evli olan Smith çifti, kırmızı halıda çocukları Jaden Smith (26) ve Willow Smith'in (24) yanı sıra Will Smith'in Sheree Zampino ile yaptığı önceki evliliğinden olan oğlu Trey (31) ile birlikte poz verdi.
"7 YILDIR AYRIYIZ" İTİRAFI
Jada Pinkett Smith, 2023'te katıldığı bir TV programında, Will Smith ile 7 yıldır ayrı olduklarını itiraf etmiş, eşiyle birlikte evliliklerinin geleceğini hâlâ anlamaya çalıştıklarını söylemişti.
Ünlü oyuncu, Will Smith ile ayrı olduklarını söyleyerek herkesi şaşırtmış, "Evet, kağıt üzerinde bir boşanma olmasa da bu bir boşanmaydı" ifadesini kullanmıştı. Will Smith ile 2016'dan bu yana tamamen ayrı hayatlar yaşadıklarını söylemişti.
Tamamen ayrı hayatları olduğunu ancak bunu kamuoyuna açıklamaya hazır hissetmediklerini dile getiren oyuncu, evliliklerini yürütmeye çalışmaktan yorulduklarını belirtmişti.
Jada Pinkett Smith; "Asla boşanmayacağımıza dair söz vermiştim. Ne olursa olsun üstesinden gelecektik. Bu sözümden dönmem mümkün olmadı" diye konuşmuştu.
Halen boşanmayan çift, hem ayrı oldukları öğrenilmeden önce hem de Jada Pinkett Smith, itirafta bulunduktan sonra sık sık bir araya geldi. Hatta Will Smith'in Oscar sunucusu Chris Rock'a Oscar tarihine giren o meşhur tokadı attığı zaman da törene birlikte katılmışlardı. Oysa Will Smith'in Jada Pinkett'i savunmak adına tokat skandalına imza attığı zaman da ayrı oldukları sonradan ortaya çıkmıştı.
"EVLİLİĞİMİZ TEK EŞLİ BAŞLADI, ZAMANLA DEĞİŞTİ"
Öte yandan Will Smith, geçtiğimiz yıllarda Jada Pinkett Smith ile evliliğinin tek eşli olarak başladığını ancak zamanla değiştiğini itiraf ederek şunları söylemişti: Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı. Jada'nın geleneksel olmayan ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani benden çok farklı bir şekilde yetiştirilmişti. Mükemmel ilişkinin ne olduğuna dair bitmek bilmeyen tartışmalar yaptık. Ve ilişkimizin büyük bir bölümünde tek eşliliği tek mükemmel ilişki biçimi olarak düşünmeden tercih ettik.
OSCAR'DA NE OLMUŞTU?
2022'de Oscar'a tokat skandalıyla damga vuran Will Smith, Chris Rock'ın eşi Jada Pinkett Smith'in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şakasına sinirlenmişti.
Ardından sahneye çıkıp Rock'a tokat atan Will Smith; "Karımın adını ağzına alma!" demişti. Törene damga vuran tokat skandalı günlerce konuşulurken Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Oscar etkinliklerinden men edilmişti.