Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç tahliye edildi! Jahrein neden tutuklanmıştı?
Twitch platformunda Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç, 'müstehcenlik' nedeniyle gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sonuç, dün tahliye edildi ve kararı sosyal medya hesabından oğluyla beraber yer aldığı fotoğrafı paylaşarak takipçilerine duyurdu. Peki, neler olmuştu? İşte, detaylar...
Sosyal medyada 'Jahrein' olarak bilinen Ahmet Sonuç, müstehcenlik suçundan dolayı gözaltına alınmış, 13 Eylül günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sonuç, 14 Ekim dün tahliye edildi. Sosyal medya hesabından oğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak tahliye kararını duyuran Sonuç, takipçilerinden dinlenmek için zaman istedi. Peki, Jahrein neden gözaltına alınmıştı? İşte, detaylar...
JAHREIN NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI, NE OLMUŞTU?
Jahrein'in Twitch isimli sosyal medyada toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Konu hakkında X hesabından açıklama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü şu açıklamayı yapmıştı;
"X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığının görüldü ifade edildi. Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666" rumuzlu X hesabı kullanıcısının E.K. olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının, Twitch isimli sosyal medya platformundaki canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının A.S. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. E.K. ve A.S. isimli şahıslar 12 Eylül günü Emniyet Müdürlüğü'müz Siber Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine göre 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatılmıştır."
JAHREIN TAHLİYE EDİLDİ!
Twitch platformu üzerindeki oyun yayınlarıyla Jahrein ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, 13 Eylül tarihinde çıkarıldığı mahkemece 'müstehcenlik' suçundan tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Ahmet Sonuç, 14 Ekim'de tahliye edildi.
Jahrein, tutukluluk durumunun sona erdiğini sosyal medya hesabından oğlu ile bir fotoğraf paylaşarak "Tahliye" mesajı ile duyurdu.