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Jahrein, Twitch yayınına Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ediyor! Twitch nasıl bir uygulama?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein isimli Twitch fenomeninin Twitch yayınına katıldı. Twitch nasıl bir uygulama? Twitch nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Jahrein, Twitch yayınına Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ediyor! Twitch nasıl bir uygulama?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Cumartesi akşamı ben ve sarayın bana atadığı troller, Jahrein’in misafiriyiz. Gençler bekliyorum sizleri. Gelin sohbet edelim" paylaşımında bulunmuştu.

Yayın bu akşam 20.30 ila 22.00 arasında yapılıyor.

TWİTCH NEDİR?

Justin Kan ve Emmett Shear tarafınca kurulmuş olan yayın platformu içerisinde başta video oyunları, spor, müzik ve yemek sunumu gibi çeşitli kategoriler yer almaktadır. Bu kategoriler herkes için açık olarak sunulmakta ve yayın yapmak isteyen kişiler kategorileri belirleyip bilgisayar ya da cep telefonu gibi cihazlar üzerinden canlı yayın akışını başlatarak, yayın yapabilmektedir.

TWİTCH NASIL BİR UYGULAMA?

Her geçen gün daha da kendini geliştiren twitch önemli markaların sponsorluğunda hizmetlerini sürdürüyor. Twitch’in en etkin ve doğru şekilde kullanılabilmesi için ilk olarak siteye üye olunması gerekmektedir. Siteye giriş sonrası karşınıza gelecek olan kısımdan bilgileri girerek üye olunması ve sonrasında yayıncıların takip edilmesi şeklinde kullanımı mümkündür. Video oyunları, spor veya müzik – eğlence gibi kategorilere gelerek istediğiniz yayıncıları takibe alabilirsiniz.

Yayıncıları maddi açıdan desteklemek için ise özel bağışlar atabilir ve bağış ile birlikte yayıncının okuması istediği yazıları paylaşabilmek mümkündür. Herhangi bir yayın izleme sırasında yayın akışının sağ kısmında yer alan sohbet kategorisinden chat yapabilir ve yayıncıya abone olarak tüm sohbet avantajlarından yararlanılabilmektedir.

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