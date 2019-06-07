Jaketatay ne demek? Jaketatay ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte Jaketatay kelimesinin anlamı...

JAKETATAY NE DEMEK?

Jaketatay, erkeklerin resmi ziyaret ve davetlerde giydikleri, siyah kumaştan yapılmış, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlak kesilmiş, arkası uzunca yırtmaçlı ceket. Gündüz törenlerinde, devlet başkanı kabullerinde ve parlamento açılışında giyilir.

Jaketatayla yakası kolalı normal beyaz gömlek giyilir. Göğüs cebine beyaz keten mendil konur. Giyilecek ayakkabı üstü küçük deliklerle desenli veya düz siyah ayakkabıdır. Rugan ayakkabı giyilmez. Jaketatayla beyaz eldiven kullanılmaz, siyah veya gri eldiven alınır. Siyah veya gri yelek jaketatayın giyildiği yere göre değişir.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazımı "jaketatay" şeklindedir.