James Cameron: Akıl sağlığım için ülke değiştirdim
ABD'de evleri olmasına rağmen neden Yeni Zelanda'ya taşındığını anlatan ünlü yönetmen James Cameron, "Manzara için değil, akıl sağlığı için oradayım" dedi
'Titanic', 'Avatar', 'Terminator', Aliens gibi gişe rekorları kıran filmlerin ünlü yönetmeni James Cameron, ABD'den Yeni Zelanda'ya taşınma kararının gerekçesini açıkladı. 71 yaşındaki Kanada doğumlu yönetmen, ABD'nin pandemi dönemindeki yetersizliğinden dolayı ülke değiştirdiğini söyledi. Kanada doğumlu yönetmen, verdiği röportajda, Yeni Zelanda'nın pandemiye verdiği etkili yanıtın, onu Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha istikrarlı bir yaşam yeri olduğuna inandırdığını açıkladı.
Oscar ödüllü yönetmen, "Nerede yaşamayı tercih edersiniz? Bilime gerçekten inanan, aklı başında ve insanların ortak bir amaç için uyumlu bir şekilde birlikte çalışabildiği bir yer mi? Yoksa herkesin birbirine düşman olduğu, aşırı kutuplaşmış, bilime sırtını dönmüş ve başka bir pandemi ortaya çıkarsa tamamen kaosa sürüklenecek bir yer mi?" diye sordu.
"MANZARA İÇİN ORADA DEĞİLİM"
Cameron, Yeni Zelanda'nın virüsü iki kez tamamen ortadan kaldırdığını, ancak üçüncü kez mutasyona uğramış bir biçimde ortaya çıktığını ve sonunda yine başarıya ulaştığını söyledi. Röportajda Cameron, tehlikeli corona virüs türü Yeni Zelanda'ya yayıldığında nüfusun zaten yüzde 98'lik bir aşılama oranına sahip olduğunu ve bunun ABD'deki aşılama oranına göre yüzde 36 daha yüksek olduğunu söyledi.
"İşte bu yüzden Yeni Zelanda'yı seviyorum" diyen ünlü yönetmen, "Oradaki insanlar, ABD'nin aksine, çoğunlukla aklı başında" ifadesini kullandı. Röportajı yapan Graham Bensinger, Yeni Zelanda'nın muhteşem doğasından bahsettiğinde, Cameron, "Manzara için orada değilim, akıl sağlığı için oradayım" ifadesini kullandı.
Cameron, 1994 yılında yaptığı bir ziyaretin ardından Yeni Zelanda'ya taşınma fikriyle ilk kez ilgilendiğini, ülkeye ve halkına hayran kaldığını söyledi. Ünlü yönetmen, kendisi ve eşinin Güney California'da evleri olmasına rağmen, her zaman Yeni Zelanda'yı da göz önünde bulundurduklarını ve 'Avatar'ın gösterime girmesinin ardından nihayet bu planı hayata geçirdiklerini anlattı.
TRUMP'I YERDEN YERE VURDU
Geçtiğimiz ay, Trump ve yönetimini çevre politikaları nedeniyle eleştiren ünlü yönetmen, Donald Trump hakkında "Nero'dan beri tarihteki en narsist pislik" ifadesini kullandı. Cameron, "Hayal kırıklığına uğradım, çünkü insanlık, bundan sonra ne olacağını düşünme konusunda yanılgı içinde görünüyor" dedi.
Cameron, geçen yıl verdiğ bir röportajda, Trump'ın 2024'te yeniden seçilmesini "iyi olan her şeyden uzaklaşma" olarak değerlendirdiğini söylemişti.