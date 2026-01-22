James Cameron: Akıl sağlığım için ülke değiştirdim

'Titanic', 'Avatar', 'Terminator', Aliens gibi gişe rekorları kıran filmlerin ünlü yönetmeni James Cameron, ABD'den Yeni Zelanda'ya taşınma kararının gerekçesini açıkladı. 71 yaşındaki Kanada doğumlu yönetmen, ABD'nin pandemi dönemindeki yetersizliğinden dolayı ülke değiştirdiğini söyledi. Kanada doğumlu yönetmen, verdiği röportajda, Yeni Zelanda'nın pandemiye verdiği etkili yanıtın, onu Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha istikrarlı bir yaşam yeri olduğuna inandırdığını açıkladı.

Oscar ödüllü yönetmen, "Nerede yaşamayı tercih edersiniz? Bilime gerçekten inanan, aklı başında ve insanların ortak bir amaç için uyumlu bir şekilde birlikte çalışabildiği bir yer mi? Yoksa herkesin birbirine düşman olduğu, aşırı kutuplaşmış, bilime sırtını dönmüş ve başka bir pandemi ortaya çıkarsa tamamen kaosa sürüklenecek bir yer mi?" diye sordu.

"MANZARA İÇİN ORADA DEĞİLİM"

Cameron, Yeni Zelanda'nın virüsü iki kez tamamen ortadan kaldırdığını, ancak üçüncü kez mutasyona uğramış bir biçimde ortaya çıktığını ve sonunda yine başarıya ulaştığını söyledi. Röportajda Cameron, tehlikeli corona virüs türü Yeni Zelanda'ya yayıldığında nüfusun zaten yüzde 98'lik bir aşılama oranına sahip olduğunu ve bunun ABD'deki aşılama oranına göre yüzde 36 daha yüksek olduğunu söyledi.