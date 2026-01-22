Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan James Cameron: Akıl sağlığım için ülke değiştirdim

        James Cameron: Akıl sağlığım için ülke değiştirdim

        ABD'de evleri olmasına rağmen neden Yeni Zelanda'ya taşındığını anlatan ünlü yönetmen James Cameron, "Manzara için değil, akıl sağlığı için oradayım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Akıl sağlığım için ülke değiştirdim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Titanic', 'Avatar', 'Terminator', Aliens gibi gişe rekorları kıran filmlerin ünlü yönetmeni James Cameron, ABD'den Yeni Zelanda'ya taşınma kararının gerekçesini açıkladı. 71 yaşındaki Kanada doğumlu yönetmen, ABD'nin pandemi dönemindeki yetersizliğinden dolayı ülke değiştirdiğini söyledi. Kanada doğumlu yönetmen, verdiği röportajda, Yeni Zelanda'nın pandemiye verdiği etkili yanıtın, onu Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha istikrarlı bir yaşam yeri olduğuna inandırdığını açıkladı.

        Oscar ödüllü yönetmen, "Nerede yaşamayı tercih edersiniz? Bilime gerçekten inanan, aklı başında ve insanların ortak bir amaç için uyumlu bir şekilde birlikte çalışabildiği bir yer mi? Yoksa herkesin birbirine düşman olduğu, aşırı kutuplaşmış, bilime sırtını dönmüş ve başka bir pandemi ortaya çıkarsa tamamen kaosa sürüklenecek bir yer mi?" diye sordu.

        REKLAM

        "MANZARA İÇİN ORADA DEĞİLİM"

        Cameron, Yeni Zelanda'nın virüsü iki kez tamamen ortadan kaldırdığını, ancak üçüncü kez mutasyona uğramış bir biçimde ortaya çıktığını ve sonunda yine başarıya ulaştığını söyledi. Röportajda Cameron, tehlikeli corona virüs türü Yeni Zelanda'ya yayıldığında nüfusun zaten yüzde 98'lik bir aşılama oranına sahip olduğunu ve bunun ABD'deki aşılama oranına göre yüzde 36 daha yüksek olduğunu söyledi.

        "İşte bu yüzden Yeni Zelanda'yı seviyorum" diyen ünlü yönetmen, "Oradaki insanlar, ABD'nin aksine, çoğunlukla aklı başında" ifadesini kullandı. Röportajı yapan Graham Bensinger, Yeni Zelanda'nın muhteşem doğasından bahsettiğinde, Cameron, "Manzara için orada değilim, akıl sağlığı için oradayım" ifadesini kullandı.

        Cameron, 1994 yılında yaptığı bir ziyaretin ardından Yeni Zelanda'ya taşınma fikriyle ilk kez ilgilendiğini, ülkeye ve halkına hayran kaldığını söyledi. Ünlü yönetmen, kendisi ve eşinin Güney California'da evleri olmasına rağmen, her zaman Yeni Zelanda'yı da göz önünde bulundurduklarını ve 'Avatar'ın gösterime girmesinin ardından nihayet bu planı hayata geçirdiklerini anlattı.

        TRUMP'I YERDEN YERE VURDU

        Geçtiğimiz ay, Trump ve yönetimini çevre politikaları nedeniyle eleştiren ünlü yönetmen, Donald Trump hakkında "Nero'dan beri tarihteki en narsist pislik" ifadesini kullandı. Cameron, "Hayal kırıklığına uğradım, çünkü insanlık, bundan sonra ne olacağını düşünme konusunda yanılgı içinde görünüyor" dedi.

        Cameron, geçen yıl verdiğ bir röportajda, Trump'ın 2024'te yeniden seçilmesini "iyi olan her şeyden uzaklaşma" olarak değerlendirdiğini söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de 7 yaşındaki kızını kullanarak evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

        Büyükçekmece'de 7 yaşındaki kızıyla birlikte girdiği evden yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan Nurcan G. (25) yakalandı. Siteye girerken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden de kızını kullanarak güven sağladığı sitelere girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Nur...
        #James Cameron
        #Yeni Zelanda
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"