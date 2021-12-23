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'Taciz' itirafı! 0:00 / 0:00

İHA

ABD’li oyuncu James Franco'nun, oyunculuk okulundaki öğrencileri taciz ettiği ileri sürülmüştü. Franco, hakkındaki iddiaların üzerinden geçen 4 yılın ardından taciz iddialarını kabul etti.

"The Jess Cagle Podcast" yayınında konuşan James Franco, öğrencileri ile birlikte olduğunu ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

"BANA KIZGIN İNSANLAR VARDI"

O dönem aklının başında olmadığını öne süren 43 yaşındaki aktör, eğitim verdiği okulu kadınlarla tanışmak ve cinsel istismarda bulunmak için açmadığını dile getirdi. O dönem sessiz kalması gerektiğini aktaran Franco, "Bana kızgın insanlar vardı. Onları dinlemem gerekiyordu." şeklinde konuştu.

O DÖNEM SESSİZ KALMIŞTI

ABD’de 4 yıl önce "Los Angeles Times"a konuşan 5 kadın, derslerde ünlü oyuncunun “uygunsuz muamelesine” maruz kaldıklarını ifade etmişti. O dönem sessiz kalan oyuncu, hakkında açılan taciz davasında Temmuz ayıda 2.2 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.