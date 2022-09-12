"ÖNCE BU KÜÇÜK KIZ DOĞSUN!"

Özay, geçtiğimiz aylarda kız bebek dünyaya getireceğini, "Yoksun da yoksun...' deyip, duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani... Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok..." sözleriyle duyurmuştu.