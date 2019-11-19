Balıkesir’de 22 güvercin çalan 2 hırsız, jandarma tarafından yakalandı. Güvercinler sahibine teslim edildi.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde güvercin yetiştiren İ.Ö.'nün kümesine 13 Kasım’da giren hırsızlar 22 güvercin çaldı. Güvercinlerinin çalındığını fark eden İ.Ö. jandarmaya giderek yardım istedi.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, güvercinleri çaldıkları iddia edilen şüphelilerin H.S. ve Y.B. olduğunu tespit etti. İki şüpheli ile birlikte çalınan 22 güvercin de ele geçirilerek İ.Ö.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan H.S ve Y.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.