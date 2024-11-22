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        Haberler Gündem Güncel Jandarma 50 öğrencinin okul ihtiyacını karşıladı | Son dakika haberleri

        Siirt'te jandarma 50 öğrencinin okul ihtiyacını karşıladı

        Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 50 öğrencinin okul ihtiyacı karşılandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:53
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        Jandarma 50 öğrencinin okul ihtiyacını karşıladı
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        Siirt İl Jandarma Komutanlığı, "Çocuklarımız geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir" temasıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim çağındaki çocuklara destek oldu.

        Proje çerçevesinde, 50 öğrencinin okul ihtiyaçları Jandarma ekiplerince temin edilerek çocuklara ulaştırıldı.

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