Jandarma Astsubay alımı ne zaman 2020

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde JÖH ve Astsubay olmak isteyen kadın ve erkek adaylar için geri sayım sona erdi. Adaylar, Jandarma Astsubay alımı ne zaman olacak, hangi branşlara alım yapılacak gibi sorularla karşı karşıyaydı. İşte Jandarma Astsubay alımları ile ilgili detaylı bilgiler...
Jandarma Astsubay alımı ne zaman?
her yıl Mart-Nisan aylarında yapılan alımlar bu yıl da Mart ayında gelmesi bekleniyor. Jandarma tarafından yayımlanacak ilanda 2018 KPSS puanı baz alınacak ve adayların en az 60 almış olması istenecek.
Hangi branşlara alım yapılacak?
- Jandarma
- Personel
- İkmal
- Maliye
- Uçak/Helikopter
- Teknisyeni
- Bando
- Sağlık
- İstihkam
- İnşaat
- İnşaat Teknikeri
- Kadastro Teknikeri
- Temel İstihkam
- Bakım
- Optik Teknisyeni
- MEBS Ağ Sistemleri Teknisyeni
- Mühimmat
- Oto Teknisyeni
- Silah Teknisyeni
- Telsiz Teknisyeni
- Muhabere
- Bilgi Sis. Operatörü
- Muhabere Merkez
- Telli Sistem Operatörü
- Telsiz Sistem Operatörü.
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