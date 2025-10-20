Habertürk
        Haberler Gündem Jandarma Genel Komutanlığı 246 subay alımı yapacak

        Jandarma Genel Komutanlığı 246 subay alımı yapacak

        Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 246 subay alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 13'ü muvazzaf, 233'ü sözleşmeli olmak üzere 184'ü erkek 62'si kadın 246 subay istihdam edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 06:52 Güncelleme: 20.10.2025 - 06:54
        Jandarma Genel Komutanlığı 246 subay alımı yapacak
        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı'nın Resmi Gazete'deki ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 13'ü muvazzaf, 233'ü sözleşmeli olmak üzere 184'ü erkek 62'si kadın 246 subay istihdam edilecek.

        Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

        Bugün (20 Ekim) başlayan başvurular, 3 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #Jandarma Genel Komutanlığı
        #Resmi Gazete
        #Sahil Güvenlik Komutanlığı
