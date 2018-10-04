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Trafik cezasında yeni uygulama
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Jandarma ve sivil polise de trafikte ceza yazma yetkisi

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere trafik cezası yazabilecek. Mersin'de 6 bin polise eğitim verildikten sonra hayata geçen uygulama ile bir haftada 800 sürücüye ceza yazıldı

04.10.2018 - 08:51 | Güncelleme: Genel

İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen uygulama, bir genelge dahilinde tüm illere gönderilirken, Mersin'de de uygulamaya ilişkin saha çalışmalarına başlandı. Uygulamanın özellikle trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan seyir halinde cep telefonu ile görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ve emniyet kemeri kullanımına yönelik olduğu bildirildi.

TÜM KOLLUK KUVVETLERİYLE ETKİN MÜCADELE...

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, sadece trafik ekiplerinin tek başına yeterli olamayacağı kanaatinin oluşması üzerine, eylem planındaki hedeflere ve yürütülecek kampanyanın amacına ulaşması için tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir mücadele içerisine girdikleri kaydedildi. Uygulamanın asıl amacının ise tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması olduğu vurgulandı.

MERSİN'DE 1 HAFTADA 800 SÜRÜCÜYE CEZA!

Genelge doğrultusunda Mersin'de de 6 bin polise eğitim verildikten sonra 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' dağıtıldı. Trafik polislerinin yanı sıra artık kentteki tüm polis memurları da seyir halinde cep telefonu ile görüşen, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren, makas atan ve emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' düzenlemeye başladı. Düzenlenen bu tutanaklar, kontrol edildikten sonra Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile birlikte araç sahiplerine gönderilecek. Mersin'de 1 hafta önce başlayan uygulama kapsamında, şu ana kadar yaklaşık 800 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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