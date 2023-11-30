Jane Fonda: Bunu söylemeye utanıyorum ama
Kanserle mücadelesini kazanarak sağlığına kavuşan 85 yaşındaki Jane Fonda, aşk hayalleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Fonda, "Bunu söylemeye utanıyorum ama eğer bir aşığım olsaydı 20 yaşında olması gerekirdi" ifadelerini kullandı
Kanserle mücadele edip, kısa bir süre önce Non-Hodgkin lenfoma tedavisinin sona erdiğini duyuran sinemanın yaşayan efsanelerinden Jane Fonda, sosyal medyada tartışma konusu olan açıklamada bulundu.
"BUNU SÖYLEMEYE UTANIYORUM"
85 yaşındaki Jane Fonda, "Bunu söylemeye utanıyorum ama eğer bir aşığım olsaydı 20 yaşında olması gerekirdi" dedi.
"YAŞLI TEN SEVMİYORUM"
Jane Fonda, sevgilisinin neden 20 yaşında olması gerektiğini; "Çünkü yaşlanmış ten sevmiyorum" şeklinde açıkladı.
Fonda'nın bu sözleri üzerine sunucu Heather McMahan kahkahalara boğuldu.
Sonra da Heather McMahan sözlerini şöyle sürdürdü: Ben burada seninleyim... Seni tazelemek için her şeyi yapıyorum.
Jane Fonda'nın bu ilginç sözleri sosyal medyada da yankı buldu. Birçok kişi Fonda'nın ne kadar komik bir kadın olduğunu belirtti.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu kadını seviyorum. Aşırı dürüst ve çok komik" diye görüşünü belirtti.
Fakat Jane Fonda'nın bu sözlerine tepki gösterenler de oldu. Bunlardan biri; "20 mi? Ben Jane Fonda'nın yarı yaşındayım. Ama 20 benim için bile çok genç bir yaş" diye yazdı. Başka bir kullanıcı da "Bu durum normalleştirilmemeli" diye görüşünü belirtti.
Jane Fonda'ya "Ya 20 yaşında biri de yaşlı ten sevmiyorsa?" diye seslendi.
ÜÇ EVLİLİK GERÇEKLEŞTİRDİ
Jane Fonda, ilk evliliğini 1965 - 1973 yılları arasında gazeteci Roger Vadim ile gerçekleştirmişti.
Jane Fonda Roger Vadim'den boşandığı yıl, Tom Hayden ile nikâh masasına oturmuştu. Fakat bu evlilik 1990'da sona ermişti. Fonda, son evliliğini de 1991 - 2001 arasında iş insanı Ted Turner ile yapmıştı.
Jane Fonda'nın ilk evliliğinden 55 yaşında Vanessa adında bir kızı bulunuyor. İkinci eşinden de Troy adında 50 yaşında bir oğlu var. Jane Fonda 1980'de de Mary Luana Williams'ı evlat edinmişti.
Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega