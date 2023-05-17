Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm

"OLDUKÇA ZAYIFTI"

Bunun üzerine araya giren sunucu Andy Cohen, "Ve sen de, 'Haydi çıplak yüzelim' mi dedin?" diye sordu. Jane Fonda ise "Hayır, bunu o dedi" cevabını verdi ve "Oldukça zayıf bir vücudu vardı" ifadelerini kullandı.

Andy Cohen, "Bu konuda başka bir şey sormayacağım. Çünkü Michael'a karşı saygılı olmak istiyorum" diyerek konuyu kapattı.