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Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm

Jane Fonda, 25 Haziran 2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson ile ilgili bir itirafta bulundu. "Onu çıplak gördüm" diyen Fonda, bunun nasıl yaşandığını da anlattı

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  • Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm - Magazin haberleri

    2022'de bir tür kan kanserine yakalandığını duyuran oyuncu ve aktivist Jane Fonda, çarpıcı açıklamalara imza attı. Fonda, Michael Jackson'ı çıplak gördüğünü söyledi.
  • Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm - Magazin haberleri

    "ÇOK GÜZEL, MEHTAPLI BİR GECEYDİ"

    Jane Fonda, "1980'de, 'On Golden Pond' filminin çekimleri sırasında Michael gelip beni ziyaret etti. Göl kenarında küçük bir kulübem vardı ve çok güzel, mehtaplı bir geceydi" dedi.
  • Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm - Magazin haberleri

    "OLDUKÇA ZAYIFTI"

    Bunun üzerine araya giren sunucu Andy Cohen, "Ve sen de, 'Haydi çıplak yüzelim' mi dedin?" diye sordu. Jane Fonda ise "Hayır, bunu o dedi" cevabını verdi ve "Oldukça zayıf bir vücudu vardı" ifadelerini kullandı.

    Andy Cohen, "Bu konuda başka bir şey sormayacağım. Çünkü Michael'a karşı saygılı olmak istiyorum" diyerek konuyu kapattı.
  • Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm - Magazin haberleri

    "ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

    Öte yandan bir süredir kanser ile mücadele eden Jane Fonda, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Kanserinin gerilediğini söyleyerek hayranlarına müjdeli haberi veren Jane Fonda, bu yaşa gelebildiği için kendisini şanslı saydığını dile getirmişti.
  • Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm - Magazin haberleri

    "30'UMU GÖRMEM DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

    'Call Her Daddy' adlı podcast’e katılan Jane Fonda, 20'li yaşlarında yeme bozukluğu (bulimia) yaşadığını belirtmişti. Konuyla ilgili konuşan Fonda, "Gizli bir hayat sürdürdüm. Çok ama çok mutsuzdum. 30’umu görmem diye düşünüyordum" ifadelerini kullanmış ve şimdi 85 yaşında olduğuna inanamadığını söylemişti.
  • Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm - Magazin haberleri

    "İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUYOR"

    1960'lı yıllarda oyunculuk kariyerine adım atan Jane Fonda, dışarı çıkmadığı, kimseyle görüşmediği ve istemediği filmlerde rol aldığı dönemden de bahsetmişti. Yeme bozukluğu hakkında konuşan Fonda, "Her şey ilk başta çok masum geliyor ama bağımlılık hayatınızı ele geçirdiğinizde iş işten geçmiş oluyor" demişti.
  • Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm - Magazin haberleri

    UZUN YAŞAMANIN SIRRINI PAYLAŞTI

    Jane Fonda, daha önce de ölmeye hazır olduğunu dile getirmişti. Kısa bir süre sonra ise kanserinin gerilediğini duyuran Fonda, uzun yaşamanın sırrını paylaşmıştı.
  • Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm - Magazin haberleri

    "YAŞIMI HİSSETMİYORUM"

    Bir marka için kamera karşısına geçen Jane Fonda, Non-Hodgkin lenfoma tedavisi sona erdiğini ve fiziksel zindeliğini düzenli egzersiz yaparak koruduğunu açıklamıştı.

    'Jane Fonda Workout' videolarıyla 1980’li yıllara damga vuran Jane Fonda, "Yürüyor ve egzersiz yapıyorsam yaşımı hissetmiyorum" şeklinde konuşmuştu.
  • Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm - Magazin haberleri

    "İŞE YARIYOR"

    Düzenli sporun önemini vurgulayan Jane Fonda, o dönem yayınlanan videolar için, "Bugün hâlâ geçerliler çünkü gerçekten işe yarıyor. Şu anda 85 yaşındayım ve tüm antrenmanı tek başıma yapamıyorum ancak aynı hareketleri her gün daha yavaş ve daha az ağırlıkla gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, AA, Depo, Avalon

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