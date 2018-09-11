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Hawaii doğumlu Janel Parris ile Chris Long, hayatlarını birleştirmek için aralarında Jurassic Park'ın da bulunduğu birçok izlenme rekoru kıran filmin seti olan Kualoa Ranch'i seçti. Bu bölge, ünlüler tarafından gözlerden uzak olması ve sunduğu tropikal güzellikler nedeniyle düğün mekanı olarak tercih ediliyor. Ancak bu kez gözlerden uzak sanılan bölge, paparazzilerin akınına uğradı ve mekanın içine giremeseler de çiftin düğün hazırlıklarını adım adım görüntülediler.