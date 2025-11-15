Jannik Sinner, adını finale yazdırdı!

İtalyan raket Jannik Sinner, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri tekler yarı finalinde Avustralyalı Alex de Minaur'ü 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde tekler yarı final müsabakasında dünya 2 numarası Sinner, 7 numaralı seribaşı De Minaur'ü 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.