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Japon otomotivcilere 'tayfun' engeli

Japon otomotiv üreticilerinden Toyota ve Nissan, bazı fabrikalarında üretime ara vereceklerini açıkladılar. Japonya'nın batı kıyılarında etkili olması beklenen Hinnamnor tayfunu nedeniyle, her iki markanın da Salı gününe kadar Fukuoka bölgesinde yer alan tesislerinde üretime ara vereceği kaydedildi

Japon otomotivcilere 'tayfun' engeli
HABERTURK.COM

Japonya'da beklenen Hinnamnor tayfunu, ülkedeki otomotiv üretimini sekteye uğrattı. Toyota ve Nissan'dan yapılan açıklamalarda, ülkedeki bazı fabrikalarda üretime ara verileceği belirtildi.

Toyota'dan yapılan açıklamada, Japonya'nın batısındaki Fukuoka bölgesinde yer alan 3 tesiste gece vardiyasının geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Nissan da, Fukuoka bölgesinde yer alan fabrikalarında beklenen tayfun nedeniyle üretime ara verecek. Her iki marka da üretime yeniden Salı günü başlayacak.

Japon yetkililer beklenen tayfunun risk derecesini 'güçlü'den 'çok güçlü' olacak şekilde değiştirmişti.

Hinnamnor tayfunu nedeniyle Güney Kore'de de bazı tesislerde üretime ara verildiği belirtiliyor.

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