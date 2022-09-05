Japon otomotivcilere 'tayfun' engeli

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Japonya'da beklenen Hinnamnor tayfunu, ülkedeki otomotiv üretimini sekteye uğrattı. Toyota ve Nissan'dan yapılan açıklamalarda, ülkedeki bazı fabrikalarda üretime ara verileceği belirtildi.

Toyota'dan yapılan açıklamada, Japonya'nın batısındaki Fukuoka bölgesinde yer alan 3 tesiste gece vardiyasının geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Nissan da, Fukuoka bölgesinde yer alan fabrikalarında beklenen tayfun nedeniyle üretime ara verecek. Her iki marka da üretime yeniden Salı günü başlayacak.

Japon yetkililer beklenen tayfunun risk derecesini 'güçlü'den 'çok güçlü' olacak şekilde değiştirmişti.

Hinnamnor tayfunu nedeniyle Güney Kore'de de bazı tesislerde üretime ara verildiği belirtiliyor.