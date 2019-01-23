Japonya Merkez Bankası (BoJ),bu ayki toplantısında faiz oranını, beklendiği gibi değiştirmedi. BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının "eksi 0.10" olarak kalmasına karar verildi. BoJ faizi en son 2016 yılı Ocak ayında "yüzde 0.0 -0.10" aralığından bugünkü eksi düzeyine indirmişti ve sonraki 22 toplantıda da sabit bırakmıştı.

Japonya Merkez Bankası getiri eğrisi kontrolü ve varlık alım programında da değişikliğe gitmediğiini duyurdu. Öte yandan BoJ 2018 yılına ilişkin ekonomik büyüme öngörüsünü, Ekim ayında belirlediği yüzde 1.4 düzeyinden yüzde 0.9 düzeyine çekti.

Çin'in zayıflayan talebi ve ticaret savaşına ilişkin riskler Japonya'nın dış ticaret görünümünü olumsuz etkilerken ülkedeki ihracat Aralık rakamlarıyla birlikte son 4 ayda 2. kez geriledi.

ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 geriledi, bakanlığın beklentisi ise 1.8 gerilemeydi. İthalat ise aynı dönemde yıllık yüzde 1.9 arttı ve dış ticaret açığı 55.3 milyar yen olarak gerçekleşti ve böylelikle Japonya üç yıl sonra ilk kez yıllık dış ticaret açığı açıkladı. Açıktaki en önemli etkenin yüksek petrol fiyatlarının ithalat maliyetini artırdığını belirtiliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Japonya'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “A” seviyesinde teyit etti. Fitch, Japonya'nın kredi görünümünü “durağan” olarak sabit bıraktı.