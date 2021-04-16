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Joe Biden Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’yı Beyaz Saray’da ağırladı 0:00 / 0:00

Reuters

Görüşmede ABD’ ve Tokyo’nun stratejik ortaklığına ve Çin’e bağımlığı azaltacak alternatif ticaret kanalların çeşitlendirilmesi konuşuldu. Reuters’a bilgi veren üst düzey ABD’li bir yetkilinin Japonya’nın ve ABD’nin Çin merkezli Huawei firmasına, 5G ağına alternatifler üzerine konuştuğunu açıkladı.

İNSAN HAKLARI

İki lider arasındaki görüşmede insan haklarıyla ilgili meseleler görüşüldü. Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong ve Tayvan’da yaşananlar ve Çin ile ilişkiler çerçevesinde konuşuldu. Toplantı hakkında bilgi veren ABD'li yetkili amacın Çin’i kışkırtmak veya gerilimi arttırmak olmadığını vurguladı.

TAYVAN-ÇİN GERİLİM HATTI

Görüşmede, Pekin yönetiminin Tayvan adasının yakınlarında düzenlediği askeri faaliyetlerin doğru olmadığına ilişkin ortak görüş bildiren ikili 1969 yılından bu yana ABD ve Japonya’nın ilk ortak açıklamasını da yapmış oldu. Çin ise bölgede yaşananları ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğü meselesi olarak görüyor.

SIRADAKİ ZİYARETÇİ

Biden’ın Beyaz Saray’da ikinci ağırlayacağı ismin şimdilik Kuzey Kore lideri Kim Jong Un olacağı biliniyor.