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Japonya'da Kovid-19'un yeni bir varyantı tespit edildi: 396 kişide görüldü

Japonya'da, 396 kişinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha önce görülmemiş" yeni bir türüne yakalandığı bildirildi. Diğer türlerle bazı benzerlikler taşıyan varyantın, yeniden bulaşma riskini artırabileceğinden ve mevcut Kovid-19 aşılarının etkisini düşürebileceğinden endişe ediliyor

Son dakika! Japonya'da Kovid-19'un yeni bir varyantı tespit edildi: 396 kişide görüldü - HABERLER
Japonya'da yeni bir Kovid-19 varyantı tespit edildi!
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AA

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID),396 kişinin, daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da rastlanan türlerin dışında, yeni bir Kovid-19 varyantına yakalandığını açıkladı.

AA'nın haberine göre; vakaların, başkent Tokyo'nun bulunduğu Kanto bölgesinde tespit edildiği kaydedildi.

MEVCUT AŞILARIN ETKİSİNİ DÜŞÜREBİLİR

NIID'ye göre, söz konusu ülkelerdeki türlerle bazı benzerlikler taşıyan varyantın, yeniden bulaşma riskini artırabileceğinden ve mevcut Kovid-19 aşılarının etkisini düşürebileceğinden endişe ediliyor.

NIID'nin Acil Müdahale ve Hazırlık Merkezi Başkanı Saito Tomoya, yeni varyantın, Japonya dışından geldiğinin tahmin edildiğini, ancak yeterli seviyede bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Tomoya, "Yeni türün 'ana akım' oluşturabileceğini düşünmüyoruz, ancak duruma yönelik bilgi edinmeye çalışacağız." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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