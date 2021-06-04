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Koronavirüs salgını sebebiyle Japonya'da birçok kişi harcamalarında kesintiye giderken borçlarını da kapatmaya başladı. Bu sebeple bankalardaki mevduat fazlası mart sonu itibarıyla 3 trilyon dolara ulaştı.

Mevduat fazlası, bankalardaki toplam mevduat miktarından verilen toplam kredi miktarı çıkarılarak hesaplanıyor. Japonya Merkez Bankası verilerine göre mart ayında biten mali yılda Japonya'nın en büyük 3 bankasındaki toplam mevduatlarda 375 milyar dolarlık artış yaşandı.

Bloomberg'de yer alan habere göre bu artışın yarısından fazlası Japonya'nın en büyük finansal grubu olan Mitsubishi UFJ Financial Group'tan (MUFG) geldi.

ALTERNATİF YATIRIM ARAYIŞINDA

MUFG CEO'su Hironori Kamezawa konuyla ilgili yaptığı açıklamada mevduatlardaki artışın müşterilerin bankaya güvenini gösterdiğini belirterek "Ancak dürüst olmak gerekirse bu parayı yönetmek büyük bir zorluk" ifadelerini kullandı.

MUFG'dan yapılan yazılı açıklamada ise bankanın ABD hisse ve emlak fonları gibi alternatif yatırım araçlarına yönelmeyi planladığı belirtildi.